Video ⟩ NBA labots vienas spēles apmeklētības rekords

Cits lietuviešu spēlētājs Jons Valančūns 13 no saviem 33 punktiem guva pirmajā ceturtdaļā, un Ņūorleānas "Pelicans" svinēja uzvaru Detroitā, "Pistons" atzīstot "pelikānu" pārsvaru ar 110:116 (28:32, 22:27, 33:33, 27:24).

Detroitas vienībā Bojans Bogdanovičs 14 no saviem 22 punktiem guva pirmajā ceturtdaļā. 20 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Sediks Bejs.

Porziņģis spēlēja 34 minūtes un 32 sekundes, realizējot divus no 11 divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, četri noteikumu pārkāpumi, kā arī +/- rādītājs -4.