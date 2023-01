Laikraksts: Krollis tuvākajās dienās pievienosies Itālijas A sērijas komandai

Iepriekš tika vēstīts, ka 21 gadu vecā Kroļļa pārstāvētā "Valmiera" par darījumu varētu saņemt 900 000 eiro, plus vēl 600 000 par bonusiem, kā arī 10% no tālākās futbolista pārdošanas summas. Vienošanos paredzēts slēgt uz četriem gadiem ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu sezonu.