Meistari vairākos sporta veidos

Bobs Heiss

1964. gadā Tokijas olimpisko spēļu laikā Heiss uzstādīja tobrīdējo pasaules rekordu 100 metru sprintā, bet pēc tam veica vienu no ātrākajiem laikiem 4x100 metru stafetē, palīdzot amerikāņiem izcīnīt zelta medaļu šajā disciplīnā. Karjeras turpinājumā Heiss savu talantu attīstīja Nacionālajā futbola līgā (NFL), parakstot līgumu ar Dalasas "Cowboys". Amerikāņu futbola karjerā Heiss trīs reizes izcīnīja "Super Bowl" un 2009. gadā tika iekļauts slavas zālē. Diemžēl nonākšanu pie izcilajiem NFL spēlētājiem "lode" (Heisa iesauka) neredzēja, jo 2002. gadā, 59 gadu vecumā, sportists devās aizsaulē. "Bobs Heiss ir amerikāņu futbolists. Viņš vienkārši pamanījās būt arī ātrākais cilvēks pasaulē," izceļ futbolista kādreizējais treneris Džeiks Geiters.

Bo Džeksons

No 1989. gada līdz 1990. gadam Džeksons bija viens no Beisbola augstākās līgas (MLB) labākajiem spēlētājiem, un šajā laika posmā viņš pamanījās būt arī viens no vadošajiem spēlētājiem NFL. Viņš savas karjeras laikā bija pirmais sportists, kurš divās līgās kļuva par Zvaigžņu spēles dalībnieku – 1989. gadā MLB (tika atzīts arī par Zvaigžņu spēles MVP jeb vērtīgāko spēlētāju), 1990. gadā NFL.