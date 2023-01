Spānijas tenisa zvaigzne Nadals nepārvar "Australian Open" otro kārtu

Otrajā setā Nadals guva savainojumu, stiepjoties pēc bumbas, izpildot sitienu no ērtās puses, un bija spiests pieprasīt medicīnisko pārtraukumu.

"Bija diezgan grūti saglabāt koncentrēšanos, taču es atradu veidu, kā ar to tikt galā," pēc mača sacīja Makdonalds.

"Viņš ir čempions, viņš nekad nepadosies neatkarīgi no situācijas. Es centos koncentrēties uz to, ko centos darīt pats, un viņš mani izsita no ritma, taču tiku tam cauri," viņš piebilda.