Jasa atgriežas "TTT Rīga" komandā

Jasai no 2021. gada bija spēkā līgums ar "TTT Rīga" komandu, bet Sansevastjanas klubs pērn maijā to izpirka. Aizsardze debijas sezonā vienā no pasaules spēcīgākajiem nacionālajiem čempionātiem izgāja laukumā astoņās spēlēs no 17, vidēji desmit minūtēs gūstot 2,1 punktu un izcīnot 0,8 atlēkušās bumbas.