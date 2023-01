Šaha festivāls Cēsis 2023. gadā piedāvās bagātīgu turnīru klāstu

Festivāla organizators Jānis Vingris stāsta, ka viena no festivāla iecerēm ir "iznest" šahu ārā no telpām un padarīt to redzamu arī pilsētas vidē, redzamus jebkuram cēsiniekam un pilsētas viesim. Viens no festivāla turnīriem - ātrā šaha un ātrspēles divcīņa, divu dienu garumā notiks Maija parkā īpaši iekārtotās pasākumu teltīs ar līdzjutēju un skatītāju sēdvietām un atpūtas zonu. Pārējie turnīri norisināsies telpās dažādās Cēsu lokācijās.