Džeimss un Adetokunbo vadībā NBA Visu zvaigžņu spēles līdzjutēju balsojumā

Adetokunbo, kurš aizvadītajā nedēļā apsteidza Bruklinas "Nets" pārstāvi Kevinu Durentu, ir sakrājis 5 970 196 balsis. Durentam ir 5 838 182 balsis, bet trešajā vietā esošais Džeisons Teitams no Bostonas "Celtics" iekrājis 4 521 414 balsis. Ar vairāk nekā triju miljonu balsu pārsvaru pār piektās vietas īpašnieku Džimiju Batleru no Maiami "Heat" ceturtais ir Džoels Embīds no Filadelfijas "76ers", kuram ir 4 318 035 balsis. Porziņģa komandas biedrs Vašingtonas "Wizards" vienībā Kails Kuzma ar 510 426 balsīm ir septītais.