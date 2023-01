"Australian Open": Ostapenko sasniedz otro kārtu jauktajās dubultspēlēs

Pirmās kārtas mačā Ostapenko/Vega Ernandess ar 6-2, 6-7 (5:7), 10:6 pieveica Haočinu Čanu no Taivānas un austrālieti Maiklu Venusu.

Otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā Latvijas/Spānijas pāra pretinieki būs turnīra galvenie favorīti, ar pirmo numuru izsētie Džuliana Olmosa no Meksikas un Marselo Arevalo no Salvadoras vai taivāniete Latiša Čana un Igo Niss no Monako.