Cik spēcīgā līgā nokļuvis Ronaldu?

Debiju savā jaunajā vienībā Ronaldu piedzīvoja 19. janvārī, kad viņa pārstāvētā komanda mērojās spēkiem ar Francijas futbola flagmani Parīzes "Saint-Germain". 37 gadus vecā futbolista sakarā nav pietiekoši daudz runāts par to, cik konkurētspējīgs ir Saūda Arābijas čempionāts uz citu turnīru fona.

Pēc sporta aģentūras "Twenty First Group" datiem, "Al-Nassr" ir 308. labākā komanda pasaulē, savukārt Ronaldu bijušais klubs Mančestras "United" ierindojas 17. vietā.

Saūda Arābijas Pro līga ir novērtēta kā 58. labākā līga pasaulē, tā ierindojas zemāk nekā Skotijas premjerlīga (49. vieta), bet augstāk par Itālijas C sēriju (68. vieta).

"Jebkurā līgā un valstī ir salīdzinoši viegli noteikt, kuras ir labas un sliktas komandas," sarunā ar prestižo Ziemeļamerikas mediju "The Athletic" sacīja Omārs Čauduri, "Twenty First Group" darbinieks. "Mēs apkopojam rezultātus, ņemot vērā statistiku, kā komandām veicas, kad tās tiek paaugstinātas un izkrīt, un kā tām veicas vietējo kausu spēlēs. Dati kļūst sarežģītāki, kad vērtējam klubus no dažādiem kontinentiem, jo komandas tik daudz savā starpā nespēlē."