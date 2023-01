Kurucam 14 punkti "Strasbourg" uzvarā Francijas čempionāta spēlē

Kurucs spēlēja 28 minūtes, realizējot trīs no septiņiem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem, piecreiz kļūdījās, sakrāja četras personiskās piezīmes, kā arī izprovocēja četrus pārkāpumus pretiniekiem un noslēdza maču ar +/- rādītāju -1 un efektivitātes koeficientu desmit.