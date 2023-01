Bļugera pārstāvētā "Penguins" papildlaikā piekāpjas "Devils"

Jau spēles 56. sekundē mājiniekus vadībā izvirzīja Džeks Hjūzs, kurš pēc ieslidošanas zonā izpildīja metienu pretinieku hokejista aizsegā. Pēc nepilnām sešām minūtēm viesu kapteinis Sidnijs Krosbijs izpildīja zibenīgu metienu no distances un panāca 1:1.

Vienā no spēles epizodēm Bļugers pēc pretinieku spēka paņēmiena devās uz ģērbtuvēm, taču vēlāk atgriezās spēlē. Latvijas hokejists šajā mačā uz ledus pavadīja 15 minūtes un 26 sekundes, no tām 63 sekundes mazākumā, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja trīs metienus, uzvarēja divos no pieciem iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.