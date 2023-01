Klots uzvar Eiropas čempionātā parabobslejā

2022./2023. gada sezonā parabobslejā starptautiskās sacensības norisināsies četrās dažādās trasēs. Pasaules kausā iecerētas seši posmi trīs trasēs - no 14. līdz 20. novembrim Leikplesidā, ASV, no 22. līdz 27. janvārim Insbrukā, Austrijā, kā arī no 7. līdz 12. februārim Lillehammerē, Norvēģijā. Insbrukā 27. janvārī norisināsies cīņas arī par Eiropas čempionāta medaļām.