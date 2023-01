Bots un Plūme pasaules čempionātā kamaniņu sportā ieņem piekto vietu

Otrais bija Austrijas divnieks Janniks Millers/Armins Fraušers, kas no vāciešiem atpalika 0,109 sekundes, otrs vācu divnieks Tobiass Vendls/Tobiass Arlts - par 0,163 sekundēm, bet ceturtie bija austrieši Tomass Šteijs un Lorencs Kollers, atpaliekot no līderiem par 0,2 sekundēm.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.