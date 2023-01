Lībietis: Ja Ostapenko būs interese, tad būšu gatavs spēlēt

"Mērķis ir nākamā gada Austrālijas atklātais čempionāts un, lai tajā piedalītos, jābūt ap ranga pirmo simtnieku. Ja to nesasniegšu, būs diezgan neizdevies gads," teica Lībietis, kurš ATP dubultspēļu rangā ir 363.pozīcijā.

"Viss ir atkarīgs no rezultātiem un, cik rēķināju, līdz "US Open" man vidēji turnīrā jāiekrāj apmēram 40 punkti, kas ir iespējams, bet ļoti grūti izpildāms uzdevums. Taču, ņemot vērā pieredzi, nekad neko nevar zināt. Piemēram, iepriekšējā sezonā pēc atgriešanās, nebiju domājis, ka izdosies uzvarēt četros ITF turnīros pēc kārtas. Līdz gada beigām bija mērķis būt ap ranga 500.vietu, taču izdevās tuvoties 350.pozīcijai. Jāstrādā, jātrenējas un rezultāti nāks paši no sevis," skaidroja Lībietis.