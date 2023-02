Video ⟩ Porziņģis gūst 32 punktus "Wizards" zaudējumā

Porziņģis 16 no saviem punktiem guva pirmajā ceturtdaļā.

Viņš laukumā bija 35 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un 11 no 12 soda metieniem. Viņš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, bloķēja vienu metienu, reizi kļūdījās, sakrāja piecas piezīmes un noslēdza maču ar komandā labāko +/- rādītāju +1.