Video ⟩ Porziņģa teicamais sniegums neglābj "Wizards" no zaudējuma "Nets" komanda

pirmā komanda, kas divās dienās pēc kārtas izlaidusi no rokām vismaz 20 punktu pārsvaru un piedzīvojusi zaudējumus.

Savā sezonas otrajā rezultatīvākajā spēlē Porziņģis laukumā pavadīja 32 minūtes un 49 sekundes, grozā raidot septiņus no 15 divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un 12 no 13 soda metieniem. Pie rezultāta 115:114 nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Porziņģis sestās piezīmes dēļ atstāja laukumu.