Video ⟩ Porziņģis "uguņo" no tālās distances un kaldina "Wizards" uzvaru

Porziņģis no spēlēja 35 minūtes un guva 36 punktus (2p. 5/7, 3p. 8/14, soda metieni 2/3), izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles un bloķēja divus metienus.

"Wizards" labāk nekā pretinieki uzbruka grozam no tālās distances - 15 no 37 (40,5%) pret 9 no 31 (29%), kā arī uzvarēja cīņā par atlēkušajām bumbām (52:40).