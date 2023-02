Superlīgas organizatori cer sapulcināt 60-80 futbola klubus

Šobrīd nav skaidrs, vai kāds no klubiem ir atbalstījis privāto komercprojektu, kas tieši konkurētu ar Čempionu līgu.

Divpadsmit klubi no Spānijas, Itālijas un Anglijas 2021.gada aprīlī iepazīstināja ar sākotnējo plānu, kas paredzēja 20 komandu līgu, 15 dibinātājiem saglabājot vietu līgā neatkarīgi no rezultātiem. To atbalstīja "J.P. Morgan Chase bank", kas vēlāk atvainojās par nepareizu darbību.