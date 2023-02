“Lai dzīvo Ulmanis un viņa aizsargi!” Futbola leģendas pirms 70 gadiem

“Bumba, vārti, laukums - pats par sevi futbols nav mainījies, tas ir tāds pats kā pirms 200 gadiem, Tas, ko mainījis cilvēks, ir materiāls, no kā veidota bumba, laukuma segums,” saka Morozovs. Pret to, kā pilnveidojas spēles noteikumi, viņš ir skeptisks: “Visu laiku meklē kaut ko, lai reformētu, bet - kāda jēga?"

Tā saka futbola veterāns, atzīstot, ka, “runājot par sistēmu”, viņam paliek nepatīkami. “Futbols nav grūta spēle, bet tā jāspēlē taktiski un stratēģiski,” viņš paskaidro. Savā trenera praksē apmācot sportistus, viņš meklē veidus, kā ar gudriem gājieniem radīt stipru komandu, bet “instrukcijas no Briseles”, kas cenšas visus vienādot, ir traucēklis. “Jāspēlē nevis pēc papīra, bet smadzenēm jābūt, pārsteidzošam spēles momentam,” stāsta pieredzējušais treneris, un piemetina: “Aunu bars, ko vada lauva, ir stiprāks par lauvu baru, ko vada auns.”

Georgijs Smirnovs (1936–2022) – futbolists no Dieva. Daugavā spēlēja no 1957. līdz 1969. gadam. Viņš guvis 105 vārtus, A klases 67 spēlēs – 22 vārtus. Tāpat kā daudzi, bumbu sāka spēlēt bērnībā Ļeņingradā. Pirms Rīgas viņš futbola spēli nebija mācījies, bet ātri apguva. Nokavēto laukumā kompensēja ar improvizāciju un mērķtiecību. Georgija futbolista dzīve bija pilna ar kurioziem. 50. gadu beigās spēlējot “Daugavas” sastāvā, viņš vēl skaitījās karadienestā un laukumā izgāja ar svešu vārdu. Kad to padzirdēja pretinieku komandas treneris, viņš gāja notvert viltvārdi. Ja tas izdotos, “Daugava” būtu zaudējusi. Georgijs iebrāzās ģērbtuvēs un izlēca pa logu Deglava tilta pusē. Pēc desmit dienām “Daugava” viņu pieteica ar īsto vārdu. Pēc sportista karjeras beigām strādāja par galveno treneri VEF kluba sistēmā, bija “Pārdaugavas” zēnu futbola skolas direktors. Vēlāk maza pensija, darbs par apsargu autostāvvietā. Georgijs teica, ka vienīgais, kam viņš ticēja, bija viņa veselība un spēle. “Reizēm tīru bučus, iesmērēju, lai mīkstāki, un tad tos neizprotamu iemeslu dēļ nobučoju un saku pārējiem - jūtu, ka šodien iesitīšu. Gandrīz vienmēr tā arī bija.”

Gunārs Ulmanis (1938–2010) vidusskolā trenējās basketbolā, bet Vadims Ulbergs viņu pierunāja vairāk pievērsties futbolam, ko viņš jau vasarā spēlēja. Vispirms viņš ar labiem rezultātiem spēlēja “Rīgas tekstila” komandā, bet “Daugavā” debitēja spēlē ar poļu komandu no Kotovices. Meistarkomandā viņš spēlēja 14 gadus līdz 1969., kļūstot par komandas kapteini. Futbolista popularitāte savā laikā bija saistīta ar viņa uzvārdu. Spēles laikā no tribīnēm skanēja: “Lai dzīvo Ulmanis un viņa aizsargi!” Jaunībā Ulmanis nedaudz mīlēja iemest, bet punktu jautram dzīvesveidam pielika laulība. Komandas kapteiņa uzvārda dēļ treneri sauca uz partijas māju, bet īpašu rezultātu tas nedeva. Kuluāros gruzīnu un ukraiņu futbola cienītāji vēl ilgi ironizēja: “Kā jūsu prezidentam klājas?”

No Miķeļa Rubeņa grāmatas “Latvijas futbola vēsture”