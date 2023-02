Foto ⟩ Latvija gatava uzņemt WRC posmu. Prezentācijas pasākums Rīgas cirkā

WRC Latvijas posma norise paredzēta plašā valsts teritorijā - no Liepājas līdz pat Latvijas galvaspilsētai Rīgai. Lai sarīkotu WRC standartiem atbilstošu sportisko distanci, kas ātrumposmos vien sasniedz 300 kilometru garumu, sacensību maršruts dalībniekus un skatītājus vedīs cauri arī Talsu, Kuldīgas, Tukuma un Dienvidkurzemes novadam.

"Viens no "WRC Promoter" ilgtermiņa mērķiem bijis nodrošināt iespēju kādam no ERC posmiem tikt iekļautam arī WRC kalendārā. Ņemot vērā, ka mūsu pārraudzībā šobrīd atrodas abi šie čempionāti, mums ir unikāla iespēja novērtēt visus šos posmus un sniegt nepieciešamo atbalstu, ja kādā no rallijiem saredzam turpmākas izaugsmes potenciālu un iespēju tam kļūt par pastāvīgu WRC daļu," "RA Events" paziņojumā citēts Tūla teiktais.