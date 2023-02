Foto ⟩ Latvieši būvē sniega trases pasaules čempionātam Gruzijā

Latviešu komanda grūtāko darbu ir padarījuši. Tiek vēstīts, ka sniega trašu izveide veiksmīgi noritējusi pēc plāna un rezultāts no sportistu puses tiek vērtēts pozitīvi.

Pašlaik ir pagājušas divas nedēļas kopš "We Build Parks" septiņu latviešu komanda – Jānis Jansons, Jānis Daļeckis, Matiass Abzalons, Arnis Pētersons, Aigars Zālītis, Emīls Bauģis, Edijs Jansons, – kopā ar vēl pieciem puišiem no vācu partnera "Schneestern" atrodas Bakuriani kūrortā, kur uzbūvējuši vienu no iespaidīgākajām pasaules čempionāta slopestyle disciplīnas sniega trasēm sacensību vēsturē.