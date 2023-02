Latvijas futbolā debitēs VAR

"Ir dažāda valstu pieredze, un katram no abiem spēļu izvēles principiem ir savi plusi un mīnusi. No vienas puses, vienāds spēļu skaits būtu labi, bet no otras puses – jāņem tomēr vērā sportiskie principi. Ja mēs jau tagad paredzēsim, ka rudenī jāsūta VAR uz tādu spēli, kurā varbūt nekas vairs neizšķirsies nevienai no komandām, tas laikam nebūtu īsti pareizi. Līdz ar to – visticamāk, sezonas izskaņā tiks vērtēta sportiskā intriga turnīra tabulā, izvēloties spēli, uz kuru sūtīt VAR. Bet idejiski, protams, ir vēlme, lai katrai no komandām būtu apmēram vienāds skaits spēļu ar VAR," pašreizējos plānus atklāja A. Treimanis.