Video ⟩ Vai Fīniksas "Suns" ar Durantu izvilks pilno lozi?

Preses konferences beigās sanākušais līdzjutēju pūlis atkal skaļi uzgavilēja Durantam, un tas ir pašsaprotami. Neskatoties uz Kevina dzimšanas gadu, viņš joprojām ir viens no labākajiem basketbolistiem NBA. Šosezon 39 aizvadītajos mačos Durants vidēji spēlē ir guvis 29,7 punktus, izcīnījis 6,7 atlēkušās bumbas un atdevis 5,3 rezultatīvas piespēles. Metienus no laukuma amerikānis realizē ar gandrīz 56% precizitāti. Durants ar Devinu Bukeru būs viens no neapturamākajiem punktu gūšanas duo visā līgā, plus komandā ir lielisks uzbrukuma maestro – Kriss Pols. Nedrīkstam piemirst arī centra spēlētāju Deandrē Eitonu.