"Medaļas abas puses" ⟩ Olimpiskais čempions Kūla: Krievu laikos lika izvēlēties - lietosi vai nelietosi dopingu

"Jānis Bojārs arī atklāti [par to presē] pateica. Es arī zinu, ka viņš to darīja, jo mēs kopā numuriņā dzīvojām. Viņam atvilktne bija pilna. Viņš nesaprata, ar ko riskē, jo par to jau nedomāja. Vajadzēja rezultātu. Sekas jau izjūt tikai tad, kad pienāk zināms vecums. Zinu vairākus sportistus, kuri nomiruši anaboliķu lietošanas dēļ," atklāts bija šķēpmetējs.