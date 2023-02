Latvijas čempionātā peldēšanā piedalījusies sportiste ar Krievijas pasi, federācija atvainojas par agresorvalsts karoga demonstrēšanu

"Man, protams, arī bija nepatīkami redzēt, ka parādās Krievijas karogs. Tā ir tehniska nianse. Mēs šo [titru] sistēmu šobrīd testējam, tā nāk no Amerikas. To saņēmām tikai ceturtdien. Sistēma ņem no datubāzes faila sportista pilsonību, nevis kluba rezidenci. Šobrīd izņemt vienas valsts karogu nav iespējams. Publiski atvainojos, ja kādu tas ir aizskāris," savā komentārā pauda Platonovs.