Čakša: Mēs nedrīkstam kļūt svētāki par pāvestu vai niknāki par pašiem ukraiņiem

Čakša izvairījās tieši atbildēt uz jautājumu, vai viņas pieminētie ierobežojumi valsts finansējuma saņemšanai nozīmētu arī to, ka latviešu hokejistus no Nacionālās hokeja līgas, kurā spēlē arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti, turpmāk vairs nevarētu iekļaut Latvijas izlases sastāvā. "Es uz to jautājumu paskatītos varbūt no citas puses," sacīja Čakša, norādot, ka, viņasprāt, Latvija nevar likt mainīt lielo sporta organizāciju viedokli, taču tā var izdarīt uz tām lielu spiedienu, un tāpat to var darīt arī paši sportisti.