Gailītis: Banki ir iemesls, kāpēc spēlētāji raujas uz Latvijas izlasi ar traumām

"Domāju, ka šī nebija mūsu labākā spēle enerģijas un pašatdeves ziņā," preses konferencē izcēla Gailītis. "Pirms diviem vai trīs gadiem mēs vēl runājām, ka esam uzbrukuma komanda, un, kad mums neiet uzbrukums, tad ir problēmas. Šī kvalifikācijā noteikti nebija vienīgā spēle, kurā spēlējām no aizsardzības, un tas parāda, cik daudz komanda var izdarīt, kopā smagi strādājot. Šī ir viena no izlases spēlēm, kuru mēs uzvarējām, jo spēlētāji to ļoti gribēja."