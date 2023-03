Rodrigo De Pols atklāj, kāpēc Mesi viņu PK nosaucis par stulbeni

"Pēc spēles ar Saūda Arābiju (1:2) es Mesi istabiņā uz lapiņas uzrakstīju, ka mēs 18. decembrī kļūsim par čempioniem. Izstāstīju viņam to pēc astotdaļfināla spēles. Domāju, ka viņš priecāsies, bet, kad viņš to ieraudzīja, teica man: "kāpēc tu man to sacīji! Tu esi stulbenis! Tagad es to izlasīju!" izdevums "TyC Sports" citē De Pola teikto.