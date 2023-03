Video ⟩ Porziņģim "double-double" "Wizards" zaudējumā "Raptors" komandai

Vairāk nekā pusi jeb 12 no 22 gūtajiem punktiem Porziņģis iemeta spēles pirmajā ceturtdaļā. Liepājnieks sestdien spēlēja 39 minūtes un 51 sekundi, grozā raidot septiņus no 12 divpunktu metieniem, abus divus tālmetienus un divus no trīs soda metieniem.