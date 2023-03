Slēpotājs Bikše tiesas ceļā vēlas piedzīt kompensāciju par federācijas lēmumu nesūtīt viņu uz olimpiskajām spēlēm

Bikše pagājušajā gadā bija kvalificējies Pekinas spēlēm, bet neilgi pirms delegācijas oficiālās izziņošanas LSF madonieša kandidatūru atsauca. Pēc šī pavērsiena slēpotājs cenšas piedzīt kompensāciju gan no federācijas, gan LOK, kas apstiprināja dalībnieku sastāvu startam Ķīnā.

2022. gada 19. janvāra LSF valdes sēdes protokolā redzams, ka pamatojums Bikši atstāt mājās bija federāciju nomelnojošas, nepatiesas informācijas sniegšana presei un policijai, graujot organizācijas tēlu. Īpaši izcelta Bikšes tēva un trenera Zinta intervija "Latvijas Avīzē". Tajā Bikše vecākais izteicies, ka olimpiskās sezonas laikā viņa dēls no federācijas nav saņēmis ne centa.

Slēpotāja Bikšes juridiskais pārstāvis Artūrs Ševčuks paskaidroja, ka tas ir bijis Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) finansējums, kuru LSF ir tikai pārskaitījusi kā starpniece. To apliecina arī starp sportistu un federāciju noslēgtais līgums. Līdz ar to apgalvojums, ka no federācijas nav saņemts ne centa, Bikšes pārstāvja ieskatā, esot patiess.