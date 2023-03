Jasa: Spānijā šķita, ka man viņi nemaz neuzticas un neesmu viņiem vajadzīga

"Zināju, ka nebūs viegli, taču tajā pat laikā negaidīju, ka nebūs komunikācijas ar treneriem, jo viņi nerunāja angliski. Tas man liedza ko pielabot situācijās, kad tas bija nepieciešams. Šķita, ka man viņi nemaz neuzticas un neesmu viņiem vajadzīga. Mana prioritāte bija spēles laiks, lai mācītos no kļūdām, nevis sēdētu malā un skatītos. Varbūt no savas puses neparādīju to pašu labāko, lai izkonkurētu kādu citu spēlētāju, taču pašai šķiet un arī treneri Latvijā teica, ka man bija labas spēles," par sezonas pirmo pusi Spānijā stāstīja Jasa.