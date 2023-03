Samoilovs/Šmēdiņš izcīna ceturto vietu "King of the Court" turnīrā

Finālā, kurā sacentās kopā pieci pāri, pirmajā kārtā Latvijas duets ierindojās otrajā vietā, atpaliekot tikai no Igaunijas pāra Kusti Nelvaks/Marts Tīsārs. Otrajā kārtā četru vienību konkurencē Saimoilovs/Šmēdiņš ierindojās ceturtajā pozīcijā, kamēr cīņu par uzvaru visā turnīrā turpināja tikai trīs pāri.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros.