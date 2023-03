Ukrainas tenisistei sākas panikas lēkme pēc sarunas ar WTA vadītāju par Krieviju

Curenko ziņu portālam "Big Tennis of Ukraine" (BTU) pastāstīja, ka nepārvaramas emocijas radušās dažas dienas pēc tam, kad viņu "šokēja" saruna ar Sieviešu tenisa asociācijas ( WTA ) izpilddirektoru Stīvu Saimonu, kurā viņi pārrunāja nemitīgo spriedzi spēlē saistībā ar Krievijas iebrukumu viņas valstī.

"Pirms dažām dienām man bija saruna ar mūsu WTA izpilddirektoru Saimonu, un es biju absolūti satriekta par to, ko dzirdēju," BTU sacīja Curenko. "Viņš man teica, ka viņš pats neatbalsta karu, bet, ja spēlētāji no Krievijas un Baltkrievijas to atbalsta, tas ir tikai viņu pašu viedoklis, un citu cilvēku viedoklim nevajadzētu mani apbēdināt."