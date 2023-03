Gražulim deviņi punkti zaudētā Itālijas A sērijas mačā

Gražulis laukumā pavadītajās 32 minūtēs grozā meta vienu no trijiem divu punktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī tika pie piecām atlēkušajām bumbām, vienas kļūdas, vienas rezultatīvas piespēles, vienas piezīmes, izprovocēta soda un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu astoņi un +/- rādītāju -11.