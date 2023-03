Kurucs rezultatīvs Francijas kausa pusfināla spēlē

Kurucs laukumā bija 33 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā grozā meta divus no četriem divu punktu metieniem, divus no trijiem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī tika pie piecām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm, nopelnīja trīs piezīmes, izprovocēja četrus sodus, sakrāja +/- rādītāju -8 un efektivitātes koeficientu 20.