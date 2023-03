Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Ēsma iemesta

Titula īpašniece "Valmiera FC" komanda ar 0:1 mājās zaudēja FK "Liepāja". Pagājušajā sezonā liepājnieki čempionus uzvarēja tikai vienreiz (trīs zaudējumi) un arī tad to paveica Valmierā. Spēles likteni izšķīra laukuma saimnieku neuzmanība savā soda laukumā un tā tuvumā – zaudēta bumba, zaudēti vārti un zaudēta arī spēle.

Starp citu, izlašu pauze var ietekmēt arī tās komandas, kuru spēlētāji uzaicināti Latvijas izlasē – no RFS tādi ir 9, no "Riga FC" un "Valmiera FC" pa 4, bet no FK "Auda" 2 spēlētāji. Šajā kontekstā būs interesanti pasekot šo komandu (īpaši pirmo triju komandu) sniegumam pirmajās spēlēs pēc izlašu pauzes. RFS spēlēs Jelgavā, "Riga FC" - Liepājā, bet FK "Auda" - savā laukumā ar "Valmiera FC".