Video ⟩ Porziņģis rezultatīvākais "Wizards" spēlētājs zaudējumā NBA mačā

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no desmit divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Latvieša rēķinā arī sešas izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, trīs kļūdas, divas personīgās piezīmes un +/- rādītājs +1.