Bokseris ar "akmens rokām"

Šo kinolenšu ēnā palikusi filma par vienu no visu laiku izcilākajiem bokseriem Roberto Duranu no Panamas. Viņš profesionālajā boksā pabija piecās desmitgadēs - no 1968. līdz 2001. gadam. Pirms viņa to bija paveicis tikai amerikānis Džeks Džonsons.