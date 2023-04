Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: 18 gūti vārti un vēl lielāks juceklis turnīra tabulā

Rezultatīvākā spēle bija Valmierā. Līdz šim FK "Tukums 2000/Telms" valmieriešiem virslīgā bija atņēmis tikai divus punktus - 6 zaudējumi un viens neizšķirts. Tagad tukumnieki bija vistuvāk pirmajai uzvarai - 30. minūtē viņi bija vadībā ar 2:0, tad atkal atguva vadību - 3:2, bet beigās tomēr zaudēja ar 3:4. To, ka pēc tik spilgtas spēles un uzvaras pār FK "Auda" varētu būt nelieli atplūdi, varēja paredzēt, taču diezin vai varēja paredzēt, ka pirmajā puslaikā dominēs Tukuma komanda. Valmieriešiem vēl paveicās, ka neilgi pirms pārtraukuma bumba no viesu spēlētāja kājas ielidoja vārtos un rezultāts pēc pirmā puslaika bija 1:2 nevis 0:2 (tukumniekiem sanāca divas reizes ieraidīja bumbu savos vārtos un līdz ar to nesanāca "hat-trick" Džibrilam Gejam).