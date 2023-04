"Ghetto Games" maijā sāks 15. jubilejas sezonu

2023. gada sezonā (no maija līdz augustam) tiks aizvadīti 18 "Ghetto Basket" posmi, un katrs no tiem piedāvās sacensības, kas ietver dažādas vecuma grupas un profesionāļu līgu. Šajā sezonā spēlētāji tiks iedalīti 10 grupās, tostarp U-11, U-12 meitenes, U-13, U-14 meitenes, U-15, U-16 meitenes, U-17, "Lady", "Open" un "Pro". Tādējādi "Ghetto Basket" ir atvērts visiem, kuri vēlas piedalīties, neatkarīgi no vecuma vai pieredzes līmeņa sporta veidā.