Pa labi, pa kreisi vai taisni brauksi - visur var sanākt nepatikšanas...

Līderis "Riga FC" spēlē neizšķirti (turklāt spiests atspēlēties) Daugavpilī, čempions "Valmiera FC" zaudē Salaspilī, RFS izmoka minimālu uzvaru pār Tukuma komandu, tikai punktu mājās paņem (nosargā!) FK "Liepāja", bet virslīgas jaunpienācēja Jelgavas komanda gūst jau trešo uzvaru. Trešo un ceturto vietu turnīra tabulā pēc 6. spēļu kārtas ieņem "Metta" un "Jelgava". Neviens no pirmssezonas favorītiem un neviens no sezonas līderiem nav pasargāts no zaudējuma vai no punktu zaudēšanas nevienā spēlē - tāds ir šīs sezonas "Optibet" virslīgas sākums. Cik ilgi tā turpināsies? Jo ilgāk, jo labāk.