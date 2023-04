Ukrainas tenisiste: Nezinu nevienu ukrainieti, kas normāli komunicētu ar krievietēm

Teniss ir viens no retajiem sporta veidiem, kas pieļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu sacenšanos visaugstākAJā līmenī. Tiesa, neitrālu sportistu statusā.

To "US Open" čempionātā no Kostjukas puses piedzīvoja arī Azarenka un līdzīgā situācijā šogad pēc Maiami "WTA 1000" turnīra mača nonāca krieviete Anastasija Potapova.