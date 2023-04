Deviņu valstu koalīcija: FIBA neizprot, kā Krievijā un Baltkrievijā darbojas sporta sistēma

Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un paustu bezkompromisa pozīciju, deviņu valstu basketbola organizācijas atsauca savus pārstāvjus no līdzdalības FIBA WiLead programmā, kurā tika uzņemti agresorvalstu pārstāvji.

"FIBA reakcija, atstājot programmā dalībniekus no Krievijas un Baltkrievijas un mūsu pārstāvju vietā uzaicinot dalībniekus no citām valstīm, apliecina deformētu realitātes uztveri. Aiz liekulīgiem vārdiem "sports ārpus politikas" tiek maskēts principiālas nostājas trūkums un pilnīga neizpratni par to, ka Krievijas un Baltkrievijas agresija apdraud ne tikai Ukrainu, bet demokrātiju Eiropā un visā pasaulē."