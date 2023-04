Saeimas hokeja komanda sacentīsies ar LHF un bijušajiem Latvijas izlases spēlētājiem

Hokeja spēli atklās un uzmundrinošus vārdus teiks Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) un LHF prezidents Aigars Kalvītis.

Draudzības spēlei būs trīs periodi - katrs 15 minūtes. Pēc spēles neatkarīgi no rezultāta komandas izpildīs katra piecus pēcspēles metienus. Spēlētāji savas prasmes un meistarību demonstrēs arī veiklības un ātruma stafetēs.

Saeimas komandā pieteikti deputāti Kaspars Briškens (P), Atis Deksnis (AS), Jānis Grasbergs (NA), Arnolds Jātnieks (NA) un Lauris Lizbovskis (AS), kā arī bijušie Saeimas deputāti Gaidis Bērziņš (NA) un Imants Parādnieks (NA). Komandu papildinās arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dāvis Mārtiņš Daugavieti (JV), kā arī deputāti Andris Kulbergs (AS) un Atis Švinka (P). Spēlētāju rindās būs arī Saeimas darbinieki un deputātu ģimenes locekļi.