Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Kurš vēl grib prognozēt?

Otra interesantākā šīs kārtas spēle bija Valmierā, kaut gan teorētiski tā it kā nemaz nevajadzēja būt, jo tikās taču čempions "Valmiera FC" pret virslīgas jaunpienācēju FS "Jelgava". Bet tas – tikai teorētiski. Jelgavas komanda šosezon jau bija paspējusi iegūt ne tikai 10 punktus, bet arī simpātijas un komplimentus, savukārt čempionu sniegums pagaidām objektīvu iemeslu dēļ it patālu no vēlamā (pirms spēles bija tikai par punktu vairāk nekā jelgavniekiem).