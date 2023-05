Kas ir Counter-Strike?

Kā sekot līdzi "Counter-Strike" spēlei?

Teroristu komandas mērķis ir neitralizēt visus pretiniekus vai arī nokļūt līdz vienam no diviem spridzekļa (C4) uzstādīšanas punktiem, aktivizēt to un noturēt punktu līdz mirklim, kad tas uzsprāgst. Savukārt policistu mērķis ir neitralizēt pretiniekus vai mirklī, kad uzstādīts spridzeklis, atņemt punktu pretiniekiem un to neitralizēt. Par katru veiksmīgi aizvadīto izspēli jeb raundu (no angļu valodas round) komanda saņem savā kontā vienu punktu.