Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Rīgas duets" un sekotāji

No desmitās kārtas atlikušajām divām spēlēm gribas izcelt divus leģionārus – FK "Auda" 20 gadus veco Meleju Diaņu no Senegālas un 18 gadus veco (8. jūnijā būs 19) lietuvieti Faustu Steponaviču no FK "Tukums 2000/Telms". "Auda" ar 2:0 uzvarēja Salaspils "Super Nova" komandu un otros vārtus guva Diaņs, kuram tie ir pirmie vārti virslīgā. Par Diaņu dzirdēta diezgan skarba kritika spēļu laikā no kluba vadības ("No kurienes viņu atveduši?") un daļēji tai var arī piekrist.