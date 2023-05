BMX riteņbraucēja Stūriška Eiropas kausā Valmierā uzvar arī svētdienas sacensībās

Jau no paša rīta sesto posmu sāka elites, U-23, junioru un vecāko jauniešu grupu sportisti. Otro dienu pēc kārtas ar dominējošu sniegumu junioru grupā uzvarēja "Silvas ziķeru" kluba braucēja Stūriška. Trenera Ģirta Kātiņa audzēkne sasniedza arī absolūti labāko apļa laiku starp visām dalībniecēm sieviešu konkurencē.

Savukārt Edgars Langmanis uzvarēja visos izslēgšanas braucienos, sasniedzot finālu. Tajā Edžus Treimaņa audzēknis no starta aizbrauca visiem pa priekšu, tomēr trases sākuma daļā viņu apsteidza franču sportists Batists Župilē. Latviešu braucējs pārliecinoši finišēja otrajā vietā, sasniedzot savu līdz šim lielāko panākumu junioru grupā.

Olafa Lakuča trenētais Strazdiņš finālā pirmajā taisnē zaudēja kontaktu no līderiem, nonākot septītajā vietā. Drīz vien virāžā ļoti smagi krita Eiropas čempions Kajs Vaits no Lielbritānijas, kurš centās uzbrukt līderim un iepriekšējā posma uzvarētājam Rubenam Gommersam no Beļģijas. Tieši Gommerss arī uzvarēja, vēl vairāk nostiprinoties Eiropas kausa kopvērtējuma vadībā. Otrā vieta Matisam Ražotam, bet trijnieku noslēdza Romēns Majē. Strazdiņš finālā ieņēma piekto vietu.