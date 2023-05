Ostapenko WTA rangā atgriežas Top 20; Semeņistajai karjeras rekords

Tikmēr Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja aizvadītās nedēļas nogalē izcīnīja savu līdz šim nozīmīgāko panākumu un triumfēja Prāgas W-60 raudzes turnīrā, kas ļāvis veikt kāpumu rangā no 215. vietas uz 182. pozīciju, kas ir tenisistes rekords.

WTA ranga pirmajā vietā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka un ASV tenisiste Džesika Pegula. Par vienu vietu augšup pakāpušās Francijas sportiste Karolīne Garsija, kas tagad ir ceturtā, Korija Gofa no ASV - tagad piektā, un Jeļena Ribakina no Kazahstānas - sestā, kamēr trīs pozīcijas zaudējusi tunisiete Onsa Žabēra, kura jaunajā rangā ieņem septīto vietu. Grieķiete Marija Sakari pakāpusies no devītās uz astoto vietu, apsteidzot neitrālo tenisisti Darju Kasatkinu, bet desmitnieku noslēdz čehiete Petra Kvitova.