Latvieši sāk ceļu Parīzē. Pirmā diena

Pieminot neizmantotās iespējas, Krievijas “forZe” pilnībā no rokām izlaida uzvaru pret Austrālijas “Grayhound”. Kad spēles iznākums, šķiet, visiem jau bija skaidrs, sīkstie austrālieši pamanījās atspēlēties no deficīta (3-12) un izraut triumfu pašās beigās ar 16-14. “G2” faniem arī šis rīts iesākās ne tik mierīgi kā vēlētos. Mongolijas lielā cerība “The MongolZ”, parūpējās par to, lai sociālajos tīklos virmotu runas par pirmo lielo pārsteigumu, bet par stresa noturību “G2” nometnē nedrīkst sūdzēties. Otrā spēles daļa pilnībā piederēja viņiem, nedodot atelpu “The MongolZ” sastāvam. Ar mača zvaigzni “huNter” priekšgalā “G2” svinēja panākumu ar 16-12.